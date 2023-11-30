



КНДР отправила России около 2 тыс. контейнеров с оружием, – СМИ

КНДР отправила в Российскую Федерацию около 2 тысяч контейнеров с оружием. Об этом сообщает агентство Reuters.



По данным агентства, американская разведка установила, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. В контейнерах, а их было около 2 тысяч, могли находиться артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности. Погружали их на российские корабли в северокорейском порту Расон, который с 2018 года не работал.



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"Особая экономическая зона Расон, которая когда-то была северокорейским экспериментом по ограниченному капитализму, похоже, стала эпицентром растущего сотрудничества изолированной страны с Россией", – пишет издание.



Отмечается, что в последние месяцы появились явные признаки того, что этот регион "оживился". Впервые с 2018 года здесь пришвартованы корабли, а спутниковые снимки указывают на всплеск торговли как из порта, так и по железнодорожной линии в Россию. Да и РФ теперь может направить больше туристов в Северную Корею, не исключил эксперт по экономике Северной Кореи в Южнокорейском университете Чон Ынли.



