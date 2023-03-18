



КНДР: 800 000 юношей добровольно сражаются с “империалистами США”

Северная Корея утверждает, что около 800 000 молодых людей пошли добровольцами на военную службу для борьбы с Соединенными Штатами и другими врагами, сообщает государственная газета страны Rodong Sinmum.



Добровольцы, “желающие полностью уничтожить врагов Северной Кореи и объединить две Кореи”, записались для зачисления в армию на организованных государством мероприятиях в пятницу, сообщило издание в отчете, в котором были представлены фотографии людей. ожидание в длинных очередях, чтобы расписаться на строительных площадках и других площадках под открытым небом.

“Около 800 000 студентов и рабочих, которых называют молодежным авангардом страны, сразу присоединились к войне за Родину и уничтожение врага”, – написало в субботу проправительственное СМИ.

Согласно сообщению, молодые добровольцы так отреагировали на провокационные действия США и Южной Кореи, “американских империалистов и марионеточных предателей, стремящимися разрушить независимость и право Северной Кореи на жизнь”.

“Молодые добровольцы были полны решимости безжалостно уничтожить фанатиков войны, которые делают последнюю попытку стереть с лица земли наше социалистическое отечество”, – сообщает Rodong Sinmum.

“Хотя возраст тех, кто, как сообщается, записался, не был объявлен, все мужчины в Северной Корее должны служить в армии не менее 10 лет, а женщины – не менее трех лет из-за системы призыва в стране”, — сообщает NK News.