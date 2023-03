КНДР: 800 000 юношей добровольно сражаются с “империалистами США”

Северная Корея утверждает, что около 800 000 молодых людей пошли добровольцами на военную службу для борьбы с Соединенными Штатами и другими врагами, сообщает государственная газета страны Rodong Sinmum.



Добровольцы, “желающие полностью уничтожить врагов Северной Кореи и объединить две Кореи”, записались для зачисления в армию на организованных государством мероприятиях в пятницу, сообщило издание в отчете, в котором были представлены фотографии людей. ожидание в длинных очередях, чтобы расписаться на строительных площадках и других площадках под открытым небом.

Согласно сообщению, молодые добровольцы так отреагировали на провокационные действия США и Южной Кореи, “американских империалистов и марионеточных предателей, стремящимися разрушить независимость и право Северной Кореи на жизнь”.

NEW: North Korea says 800,000 youth signed up for military service in a single day Friday at state-organized rallies, according to state media, saying they will "completely wipe out US imperialists and puppet traitors" and achieve "reunification"



More @nknewsorg soon pic.twitter.com/Y4hJPGxiN5