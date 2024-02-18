



Китай заверил Украину, что "не подливает масла в огонь"

Китай не продает летальное оружие России, чтобы та использовала его в войне против Украины.



Такое заверение дал министр иностранных дел Китая Ван И украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.



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"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам", - сообщили в китайском МИДе.



По словам Ван И, у Пекина есть и останется четкая позиция в отношении "украинского вопроса".



"Китай не будет подливать масла в огонь. Пекин не использует возможности и не продает летальное оружие в районы конфликта или сторонам конфликта. Мы будем продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны и скорейшем восстановлении мира. Даже если есть лишь проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", - добавили в ведомстве.