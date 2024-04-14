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Китай выразил “глубокую озабоченность” в связи иранской атакой
14.04.2024 08:43 MIGnews.com

Китай выразил “глубокую озабоченность” в связи иранской атакой

Пекин выражает "глубокую озабоченность" в связи с ракетной атакой Ирана и беспилотников на Израиль, заявил представитель министерства иностранных дел Китая.

"Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией и призывает соответствующие стороны проявлять спокойствие и сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - сказал неназванный пресс-секретарь.

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"Китай призывает международное сообщество, особенно страны, обладающие влиянием, играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе", - сказал представитель МИД.
 

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