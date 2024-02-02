



Китай требует от Украины исключить 14 фирм из списка "спонсоров войны"

Китай в четверг, 1 февраля потребовал от Украины немедленно исключить более десятка китайских компаний из списка, в котором международные предприятия названы "спонсорами войны", помогающими России, сообщает Reuters.



В украинском списке 48 международных компаний, включая 14 китайских предприятий, таких как энергетические гиганты CNPC, Sinopec и CNOOC, утверждается, что их деятельность косвенно поддерживает вторжение Москвы, поскольку доходы этих компаний на российском рынке помогают финансировать военные действия. Хотя список не влечет за собой никаких юридических последствий, Китай выразил протест против включения своих компаний в него как неприемлемого, поскольку это инструмент укрепления репутации.



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"Китай решительно выступает против включения китайских предприятий в соответствующий список и требует, чтобы Украина немедленно исправила свои ошибки и устранила негативные последствия", - заявил представитель министерства иностранных дел агентству Reuters, не уточняя, какие именно последствия. Рейтинг возглавляют 14 китайских компаний, за ними следуют США, Франция и Германия с восемью, четырьмя и четырьмя корпорациями в списке соответственно.

