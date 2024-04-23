



Китай снова начал активно работать над урегулированием "конфликта в Украине"

Позиция Китая по поводу войны в Украине "справедлива и объективна", КНР "активно работает" над переговорами о мире и политическом урегулировании. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин, сообщает Укринформ.



Китай также отверг обвинения в поддержке вторжения России в Украину и настоял на законности торговли с РФ. В КНР отметили, что правительство обеспечивает эффективный контроль за экспортом товаров военного назначения и двойного использования.



Ван Вэньбин во время комментария заявления США о масштабной помощи Пекина Кремлю с восстановлением ее военно-промышленной базы отметил, что его страна "активно работает" над переговорами о мире и политическом урегулировании.



"Правительство Китая осуществляет надлежащий надзор за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с действующими законами и правилами", - заявил дипломат.



Он добавил, что Китай не является ни создателем "украинского кризиса", ни его стороной и не ищет эгоистической выгоды и "точно не согласится быть козлом отпущения".



"Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что право Китая на нормальный торгово-экономический обмен с Россией и другими странами мира на основе равенства и взаимной выгоды не должно испытывать препятствия или нарушаться", - сказал он.



По мнению Вана, единственным правильным путем урегулирования "конфликта в Украине" является "учет законных интересов всех сторон безопасности" и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности путем диалога и переговоров.



Напомним, США разрабатывают санкции, направленные на то, чтобы отрезать отдельные китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон надеется, что это приостановит финансовую поддержку Пекином российского военного производства.