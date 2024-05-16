



Китай расстелил перед Путиным красную дорожку

Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом. Это первый визит Путина в Китай после начала войны в Украине.



Стоит отметить, что китайские товарищи расстелили перед Путиным красную дорожку. Российского диктатора встретил почетный караул.



В ходе двухдневного визита в Китай Путин посетит Пекин и Харбин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Цяном.



После переговоров на высшем уровне стороны подпишут ряд соглашений и документов о сотрудничестве. Путин также примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

