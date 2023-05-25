



Китай призвал Израиль “прекратить посягательства на палестинские ресурсы”

Гэн Шуан, заместитель постоянного представителя Китая при ООН, призвал Израиль “прекратить посягательства на палестинские земли и ресурсы”. об этом он заявил на брифинге Совета Безопасности о ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Посол подчеркнул, что “незаконное расширение поселений на оккупированных территориях должно прекратиться”.



“Деятельность по созданию поселений нарушает международное право и резолюцию 2334 Совета Безопасности. С начала этого года Израиль продолжает продвигать односторонние действия по утверждению возвращения, строительству новых поселений и легализации поселений”, – сказал он.



По словам Гэна, “исторический статус-кво религиозных святынь в Иерусалиме необходимо уважать и поддерживать”.



“В вопросе о религиозных святынях Израиль должен прекратить свои провокации, гарантировать право верующих-мусульман на поклонение, поддерживать мир и спокойствие в религиозных святынях и уважать опеку Иордании”, – сказал посол, подчеркнув важность соблюдения международной гуманности.

Гэн заявил, что “все заинтересованные стороны должны прекратить любое насилие в отношении гражданских лиц и прекратить нападения на школы, больницы и другую общественную инфраструктуру”.



“Положение палестинских беженцев должно быть облегчено, а экономические потребности Палестины и средства к существованию должны быть удовлетворены. Израиль должен как можно скорее снять блокаду Газы. Необходимо беспрепятственно перемещать людей и материалы для восстановления в Газу и из Газы”, – добавил он.



Посол считает, что “сохранение исторического статус-кво религиозных святынь, прекращение расширения поселений и соблюдение международного гуманитарного права являются основополагающими требованиями для предотвращения повторной эскалации напряженности между Палестиной и Израилем”.



“Заинтересованные стороны обязаны их выполнять и не должны использовать их в качестве козыря. Международное сообщество несет ответственность за обеспечение их выполнения и не должно оставаться равнодушным”, – сказал он.



Гэн подтвердил позицию Китая, указав, что страна “будет и впредь твердо поддерживать палестинский народ и его справедливое дело по восстановлению его законных национальных прав, а также поддерживать создание полностью суверенного и независимого государства Палестина на основе границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы”.