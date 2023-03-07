



Китай предупредил США о риске конфликта, если их политика не изменится

США должны изменить свое “искаженное” отношение к Китаю, иначе могут начаться “конфликт и конфронтация”, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган на пресс-конференции ежегодного заседания парламента в Пекине. Об этом сообщает Reuters.



Министр подчеркнул, что США занимаются подавлением и сдерживанием Китая вместо того, чтобы участвовать в честной, основанной на правилах конкуренции.



“Восприятие и взгляды Соединенных Штатов на Китай серьезно искажены”, – сказал глава МИД Китая. “Они рассматривают Китай как своего главного соперника и самый серьезный геополитический вызов. Это как неправильно застегнутая первая пуговица на рубашке”.



США заявляют, что устанавливают предохранители в отношениях и не ищут конфликта, но, по мнению Цинь Гана, на практике это означает, что “Китай не должен отвечать словами или действиями на клевету или нападки”.



“Это просто невозможно. Если Соединенные Штаты не нажмут на тормоза и продолжат нестись по неправильном пути, никакие предохранители не смогут помешать схождению с рельсов, что перерастет в конфликт и конфронтацию, и кто будет нести ответственность за катастрофические последствия?”, – предупредил китайский министр.



Он сравнил китайско-американскую конкуренцию с гонкой между двумя олимпийскими спортсменами.



“Если одна сторона, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выложиться на полную, всегда пытается подставить другую, то это не честная конкуренция”, – сказал Цинь Ган.



В ходе почти двухчасовой пресс-конференции, на которой он отвечал на заранее отправленные вопросы, глава МИДа КНР выступил в защиту “дипломатии воинов-волков” – напористой и резкой позиции, принятой китайскими дипломатами с 2020 года. Он также заявил, что “невидимая рука” подталкивает к эскалации войну РФ против Украины для реализации определенных геополитических целей, не уточнив, кого именно имеет в виду.



Цинь Ган повторил призыв Китая к диалогу с целью прекращения войны и заявил, что Пекин должен развивать свои отношения с Россией, поскольку мир становится более нестабильным, а тесное взаимодействие между лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным укрепляет отношения между странами.



Отвечая на вопрос, возможно ли, что Китай и Россия откажутся от доллара США и евро в двусторонней торговле, Цинь Ган сказал, что страны должны использовать любую валюту, которая является эффективной, безопасной и надежной.



“Валюты не должны быть козырем для односторонних санкций, а тем более прикрытием для запугивания или принуждения”, – считает глава МИД Китая