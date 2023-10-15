



Китай: действия Израиля вышли за рамки самообороны

В Китае считают, что действия Израиля в Газе уже "вышли за рамки самообороны".



Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И.



По его словам, израильское правительство должно прекратить "коллективное наказание" жителей Газы.



Соответствующее заявление он сделал после разговора с коллегой из Саудовской Аравии, которому сказал, что все стороны не должны предпринимать никаких действий, которые приведут к эскалации, и как можно скорее вернуться за стол переговоров.