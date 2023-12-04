



Киссинджер в последнем интервью: я не верю в два государства для двух народов

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер 18 октября, за несколько недель до смерти, дал интервью Рольфу Добелли. Интервью практически полностью было посвящено арабо-израильскому конфликту. Киссинджер, среди прочего , сказал:



“Формальный мир не гарантирует прочного мира. Сложность формулы о двух государствах демонстрирует эксперимент с ХАМАСом. Газа была сделана квазинезависимой [бывшим премьер-министром Израиля Ариэлем] Шароном для того, чтобы проверить возможность решения о двух государствах. На самом деле это привело к гораздо более сложной ситуации. За последние два года она стала намного хуже, чем в 2005 году. Так что реализация решения о двух государствах не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится.



Я считаю, что Западный берег должен быть передан под контроль Иордании, а не стремиться к решению о двух государствах, в результате которого одна из двух палестинских территорий будет полна решимости свергнуть Израиль. Египет стал ближе к арабской стороне, так что Израилю будет очень нелегко. Я надеюсь, что в конце концов будут проведены переговоры, как мне довелось вести их в конце Войны Судного Дня. В тот период Израиль был сильнее по отношению к окружающим державам. Сейчас требуется более активное участие Америки, чтобы предотвратить продолжение конфликта”.