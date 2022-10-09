



Киргизия официально отменила военные учения с ОДКБ на своей территории

В Минобороны Киргизии отказались от учений с ОДКБ, говорится в материале Радио Азаттык.



Известно, что с 10 по 14 октября текущего года в учебном центре "Эдельвейс" должны были пройти командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности под названием "Нерушимое братство-2022".



В самом оборонном ведомстве Киргизии пока что не озвучили причины своего решения.



В этих военных учениях должны были участвовать военнослужащие из Таджикистана. Однако после того, как на киргизско-таджикской границе произошло обострение конфликта, Киргизия потребовала отмены учений или исключения из них Таджикистана.