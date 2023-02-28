



Кирби: ​​​​​​​Киев сам определит, как для него выглядит победа

Киев сам должен определять, как для него должна выглядеть победа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью агентству Bloomberg.



"Мы хотим, чтобы Украина одержала победу. И мы думаем, что они могут это сделать. Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа", - заявил Кирби.



Кирби добавил, что если Киев решит пойти на переговоры, то руководство Украины и в частности Владимир Зеленский будут определять то, о чем они будут договариваться.



При этом, по словам Кирби, Москва не демонстрирует усилий или желания добросовестно вести переговоры.