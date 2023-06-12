



Ким Чен Ын заявил о желании "держаться за руки" с Путиным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании строить "сильное государство, держась за руки с Владимиром Путиным". Об этом в понедельник, 12 июня, сообщило государственное СМИ КНДР KCNA.



Отмечается, что Ким послал Путину поздравление с "днем России", в котором выразил "полную поддержку и солидарность" русскому народу. Также он заявил, что РФ якобы "олицетворяет священное дело защиты суверенных государств".



Лидер КНДР подчеркнул, что готов к более тесному стратегическому сотрудничеству с РФ.



"Ким Чен Ын в своем послании подтвердил готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руки с президентом РФ", - говорится в сообщении.



Там добавили, что народы двух стран имеют совместное стремление "достичь большую цель построения могущественной страны и надежной защиты глобального мира и безопасности".