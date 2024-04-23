



Ким Чен Ын возглавил первые учения Северной Кореи по отражению ядерного удара

Ким Чен Ын в Северной Корее руководил залпом ракетных пусков, когда страна провела первое испытание своей системы "ядерного триггера" в преддверии встреч между посланниками Южной Кореи и США.



В ходе учений с использованием сверхбольших реактивных систем залпового огня Северной Кореи был выпущен шквал снарядов, чтобы в полной мере продемонстрировать "несравненную мощь и совершенную фактическую военную позицию", сообщило во вторник Центральное новостное агентство Кореи (KCNA).



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Официальные лица США и Южной Кореи встретятся на этой неделе на Гавайях для переговоров о распределении расходов на размещение американских войск в Южной Корее, сообщил в понедельник Государственный департамент США. Сделка вступит в силу в 2026 году.



Это была первая демонстрация системы управления и контроля ядерного оружия страны под названием "Хэкбангашо" или "ядерный триггер", говорится в сообщении. По сути, была смоделирована ядерная контратака.

