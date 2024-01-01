



Ким Чен Ын пригрозил неизбежной ядерной войной

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил "неизбежной" ядерной войной и призвал северокорейских военных готовиться.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на KCNA.



"Из-за опрометчивых шагов врагов, направленных на вторжение к нам, это факт, что война может вспыхнуть на Корейском полуострове в любой момент. Политика США делает войну неизбежной", - сказал он.



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Глава КНДР добавил, что готовится запуск трех новых спутников-разведчиков, а также к созданию ударных БПЛА и увеличению ядерного арсенала в 2024 году.



"Народная армия должна внимательно следить и чутко управлять быстро меняющейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове и продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи, включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - призвал он.