



КГБ: Запад рассматривает применение ядерного оружия против Беларуси

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что ведомству известно, что на Западе рассматривают возможность применения тактического ядерного оружия в отношении республики и России.



Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает ТАСС.



"Согласно нашим данным, которые мы добываем из военно-политических кругов Запада, они считают, что ни в коем случае не должны проиграть. Поэтому обсуждается, в том числе, возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников", - заявил Тертель.

