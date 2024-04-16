



Кэмерон рассказал, почему Британия не перехватывает российские беспилотники





Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона спросили в интервью радиостанции LBC, почему Великобритания не перехватывает атаки российских беспилотников, как это было сделано во время атаки иранцев против Израиля.



В начале своего выступления он пояснил, что Британия не будет перехватывать российские беспилотники, направляющиеся для атаки на Украину.



"Британия не будет эскалировать конфликт НАТО с РФ, поэтому она не будет участвовать в перехвате беспилотников, которые Россия запускает над Украиной", - пояснил он, заявив, что участие сил НАТО в прямом конфликте с российскими солдатами привело бы к "тревожной эскалации конфликта".



"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы обучили более 60 000 солдат, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", - отметил Кэмерон.



"Иранская атака на Израиль была значительной, но хотя Израиль имеет право на ответ, Британия призывает его не обострять ситуацию", - сказал Кэмерон.