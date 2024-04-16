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Кэмерон рассказал, почему Британия не перехватывает российские беспилотники
16.04.2024 09:43 Аркадий Бочаровский

Кэмерон рассказал, почему Британия не перехватывает российские беспилотники



Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона спросили в интервью радиостанции LBC, почему Великобритания не перехватывает атаки российских беспилотников, как это было сделано во время атаки иранцев против Израиля.

В начале своего выступления он пояснил, что Британия не будет перехватывать российские беспилотники, направляющиеся для атаки на Украину.

"Британия не будет эскалировать конфликт НАТО с РФ, поэтому она не будет участвовать в перехвате беспилотников, которые Россия запускает над Украиной", - пояснил он, заявив, что участие сил НАТО в прямом конфликте с российскими солдатами привело бы к "тревожной эскалации конфликта".

"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы обучили более 60 000 солдат, мы первыми предоставили им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", - отметил Кэмерон.

"Иранская атака на Израиль была значительной, но хотя Израиль имеет право на ответ, Британия призывает его не обострять ситуацию", - сказал Кэмерон.

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