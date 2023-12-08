



Кэмерон призвал мир остановить Путина: его целью может стать член НАТО

Великобритания помогала и продолжит помогать Украине и призывает весь цивилизованный мир оставаться союзником Киева в жестоком противостоянии с агрессором.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего выступления в США, куда он приехал "говорить о помощи для Украины – финансовой и военной, "чтобы она могла противостоять незаконному вторжению России".



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Министр сравнил вторжение России в Украину с вторжением Гитлера.



"Мое поколение, как и поколение моего деда, борется с агрессией в Европе. В прошлом это была нацистская Германия, сегодня – Россия", – сказал Дэвид Кэмерон, подчеркнув, что война в Украине представляет угрозу не только безопасности Европы, но и безопасности США.



"Если мы не остановим Путина в Украине, он продолжит свои агрессивные действия. В следующий раз его целью может стать член НАТО, и тогда мы будем вынуждены воевать с Россией напрямую. В таком случае мы потеряем не только деньги и оружие, но и жизнь своих граждан", – заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.