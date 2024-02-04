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Кэмерон: прекратите разговоры о патовой ситуации в Украине
04.02.2024 18:11 Алина Груднева

Кэмерон: прекратите разговоры о патовой ситуации в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить разговоры о том, что ситуация в войне в Украине является патовой.

По данным The Sunday Times, соответствующее заявление он сделал в ходе поездки по Ближнему Востоку.

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"Путин уже потерпел огромное стратегическое поражение, и нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации или о том, что время не на стороне Украины", - сказал он.

По словам Кэмерона, время точно не на стороне Путина. Глава МИД Британии пояснил, что беспокоится за Украину, поскольку для него ситуация в стране представляет собой "вызов поколению".

"Это как в 1930-х годах, когда мы не сделали достаточно, чтобы остановить агрессию. Вторжение Путина в Украину является наиболее вопиющим примером вторжения одного государства в другое", - отметил он.

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