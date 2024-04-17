



Кэмерон: очевидно, что Израиль принял решение ответить на атаку Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон говорит, что Израиль принял решение ответить на иранскую атаку, и надеется, что это будет сделано таким образом, чтобы свести к минимуму эскалацию.



"Совершенно очевидно, что израильтяне приняли решение действовать", - сказал Кэмерон, выступая перед журналистами в Израиле. "Мы надеемся, что они сделают это таким образом, чтобы как можно меньше эскалировать ситуацию".



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Британия хотела бы видеть скоординированные санкции против Ирана, добавил он.



"G7 должна дать им четкий и недвусмысленный сигнал", - сказал он.



