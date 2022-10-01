



Каждый выбрал свой путь: Захарова о заявке Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО, заявив, что "падать вниз всегда легче, чем набирать высоту", а ползти России "исторически мешают крылья".



"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!" — написала она в своем Telegram-канале.

