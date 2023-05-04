



Казахстан прекращает возить нефтепродукты в порт РФ, где горела нефтебаза

Казахстанские железные дороги с 8 мая вводят запрет на перевозку нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань (Краснодарский край), где 3 мая горела нефтебаза.



Об этом пишет Reuters со ссылкой на распоряжение КЖД.



По информации агентства, документ был разослан грузоперевозчикам, причины запрета в нем не раскрываются.



Сообщается, что со среды Российские железные дороги также ограничили железнодорожные поставки в Тамань.

