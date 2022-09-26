



Казахстан не признает российских "референдумов" в Украине

Казахстан не признает возможной аннексии Россией захваченных территорий Украины в результате проведения там так называемых "референдумов". Об этом заявило в понедельник Министерство иностранных дел Казахстана, передает Reuters.



«Что касается проведения «референдумов»... Казахстан придерживается принципов территориальной целостности государств, их суверенной равноценности и мирного сосуществования», - заявил представитель МИД Айбек Смадияров.



Он также подтвердил приверженность властей Казахстана ранее озвученной позиции президента страны Касим-Жомарта Токаева о необходимости урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с Уставом ООН.



«Мы подтверждаем нашу готовность оказывать всяческое содействие налаживанию политического диалога. В то же время, наша страна считает, что сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне является важнейшей целью», - сказал Смадияров.



Напомним, 20 сентября главари "Л/ДНР" и коллаборанты на захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей объявили "референдумы о присоединении к России" и назначили их на 23-27 сентября. Лидеры западных стран уже заявили, что какие-либо российские псевдореферендумы в Украине будут нелегитимными.