



Кая Каллас рассказала как Путин помешал ей стать генсеком НАТО

По словам Каи Каллас, частью этого препятствия было объявление ее в розыск российскими силовиками. По ее мнению, таким образом Кремль хотел показать, что Эстония ложная страна, в которой действуют российские законы, а также то, что сама Каллас является "антироссийским провокатором".



"Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я – антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", - объяснила она.