



Катар следит за соблюдением прекращения огня в Газе

Катар, выступающий посредником в переговорах по возвращению похищенных, создал оперативный штаб в Дохе для наблюдения за соблюдением временного прекращения огня в Газе.



По данным The Wall Street Journal, об этом сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.



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По его словам, в штабе будут контролировать, в том числе, сам процесс освобождения израильских заложников.



Также дипломаты будут собирать информацию относительно тех, кто не вошел в список на освобождение.