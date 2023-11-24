Катар следит за соблюдением прекращения огня в Газе
Катар, выступающий посредником в переговорах по возвращению похищенных, создал оперативный штаб в Дохе для наблюдения за соблюдением временного прекращения огня в Газе.
По данным The Wall Street Journal, об этом сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.
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По его словам, в штабе будут контролировать, в том числе, сам процесс освобождения израильских заложников.
Также дипломаты будут собирать информацию относительно тех, кто не вошел в список на освобождение.