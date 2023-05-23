



Капитуляция ценой 500 млн: Оппозиция раскритиковала сделки коалиции по бюджету

В понедельник оппозиционные партии обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с критикой сделок, которые он заключил с партнерами по коалиции, чтобы заручиться их голосами в поддержку бюджета на 2023–2024 годы. После долгих переговоров Нетаниягу достиг договоренностей с партией харедим “Яадут а-Тора” и ультраправой партией “Оцма Йегудит”, обе из которых пригрозили проголосовать против бюджета, если в нем не будут предусмотрены дополнительные средства для ультраортодоксальных общин, а также для Министерства Негева и Галилеи соответственно.



Крупные суммы наличных денег, которые премьер-министр согласился передать “Яадут а-Тора” и “Оцма Йегудит” в обмен на их согласие голосовать за бюджет, стали предметом большой критики.



“Сегодняшняя цена за капитуляцию Нетаниягу – 500 миллионов шекелей”, – написал в Twitter председатель оппозиции Яир Лапид, приведя сумму, которую премьер-министр согласился выделить двум партиям.



Председатель “А-Махане а-Мамлахти” Бенни Ганц раскритиковал бюджет более широко, написав в Twitter, что “в один из самых трудных экономических периодов, когда стоимость жизни растет, когда сотни тысяч граждан изо всех сил пытаются погасить свои ипотечные платежи, Нетаниягу и его ужасное правительство намерены принять плохой бюджет, который остановит двигатели роста и нанесет серьезный ущерб израильской экономике”.



Он обратился к членам коалиции: “Вы знаете правду. Не протягивайте руки к разрушению израильской экономики”.



Председатель “Аводы” Мейрав Михаэли не согласилась с дополнительными средствами, выделенными для студентов ешив.



“Напомните, какую премию получили солдаты, участвовавшие в операции “Щит и стрела”, или студенты, не доучившиеся до конца месяца?”, – написала она.



В своем выступлении перед пленумом Кнессета в понедельник член парламента от “Хадаш-Тааль” Ахмад Тиби заявил, что религиозный сионистский лагерь и поселенческое движение должны стать объектами критики по поводу бюджета. Он утверждал, что поселенцы “высасывают” из бюджета средства.



Инфляция и стоимость жизни продолжают расти, но, несмотря на то, что стоимость жизни является центральным предвыборным обещанием “Ликуд” и ультраортодоксальных партий, бюджет не содержит существенных мер по борьбе со структурными факторами роста цен. Многие обещания коалиции финансируются за счет дискреционных фондов, которые увеличились с 1,2 миллиардов шекелей в 2022 году до 13,7 миллиардов в бюджете на 2023–2024 годы.