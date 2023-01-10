



Канцлер Германии Шольц рассказал, когда Украине передадут танки Leopard

Германия может передать Украине танки Leopard, однако Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.



С таким заявлением немецкий канцлер выступил на мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ).



Он сказал, что западные союзники якобы "потратили долгое время на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу", а также по-прежнему выразил убежденность в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.



"Германия не пойдет на это (передачу танков Leopard Украине - ред.) сама. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками", - заявил Шольц.



Напомним, Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.