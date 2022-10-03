



Канада ввела новые санкции в отношении Ирана

Правительство Канады ввело новые санкции в отношении иранских чиновников за предполагаемые нарушения прав человека, в том числе за смерть Махсы Амини, которая скончалась, находясь под стражей "полиции нравов".



"Эти санкции являются ответом на грубые нарушения прав человека, которые были совершены в Иране, в том числе на систематическое преследование женщин и, в частности, на вопиющие действия, совершенные так называемой «полицией нравов» Ирана, которые привели к смерти Махсы Амини", — говорится в сообщении на сайте правительства Канады.