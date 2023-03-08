



Канада отменяет исторические законы, направленные против женщин и ЛГБТ

Канада отменила исторические законы о непристойном поведении и запрете абортов, направленные против женщин и ЛГБТ-сообщества, заявило правительство во вторник в рамках реформы системы уголовного правосудия, которая позволит реабилитироваться людям, осужденным за такие преступления, сообщает Reuters.



Отмененные законы ограничивали доступ женщин, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квир (ЛГБТК) к абортам, а также к некоторым общественным местам и ночным клубам.



"Канадцы заслуживают недискриминационной политики, которая ставит их безопасность на первое место", — заявила в своем заявлении министр по делам женщин, гендерного равенства и молодежи Марси Иен.



Она сказала, что правительство признает, что прошлые законы и постановления были несправедливыми и ставили под угрозу свободы ЛГБТ-сообществ и женщин.



Отменяя эти законы, люди с предыдущими судимостями могут подать заявку на реабилитацию в соответствии с Законом об аннулировании исторически несправедливых судимостей, принятом в 2018 году, который позволяет безвозвратно уничтожить "исторически несправедливые записи об осуждении". Если осужденный скончался, член семьи или опекун может подать заявление от его имени.



Королевская канадская конная полиция использовала законы о непристойном поведении для рейдов в ночных клубах и саунах для геев по всей Канаде, штрафуя клиентов и сотрудников. В 1981 году около 286 мужчин были обвинены в соответствии с этими устаревшими законами в Торонто.



Закон против абортов устарел с 1988 года, когда Верховный суд Канады признал его неконституционным.

