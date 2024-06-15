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Камала Харрис: Путин требует капитуляции
15.06.2024 20:36 Алина Груднева

Камала Харрис: Путин требует капитуляции

Владимир Путин хочет не переговоров с Украиной, а ее капитуляции.

Об этом на полях саммита мира в Швейцарии сказала вице-президент США Камала Харрис.

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Она предупредила, что действия РФ, если страну не наказать, поощрят других агрессоров и могут привести к хаосу по всему миру.

"Вчера Путин выдвинул предложение. Но мы должны говорить правду: он не призывает к переговорам, он призывает к капитуляции. Америка поддерживает Украину не из соображений благотворительности, а потому, что это в наших стратегических интересах", – отметила Харрис.

Она добавила, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину и будет работать над возможностью достижения справедливого и устойчивого мира.

Накануне Путин выдвинул ультиматум Украине для начала переговоров. Он потребовал, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО, а также вывел свои войска с захваченных Россией территорий.

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