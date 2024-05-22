



Как Россия решила "пересмотреть" морские границы на Балтике и что из этого вышло



На днях разгорелся громкий политический скандал с участием России, Финляндии и Литвы. Началось с того, что 21 мая появилась информация о том, что российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.



На сайте российского правительства обнаружили проект, свидетельствующий о намерениях РФ объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.



Для этого хотели изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.



Отметим, что документ о пересмотре границы был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия.



Литва, Латвия и Финляндия сразу же отреагировали на это сообщение.



Министерство иностранных дел Литвы заявило, что такие действия России расценивают как сознательную, целенаправленную, эскалационную провокацию, направленную на запугивание соседних стран и их обществ.



"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы", – говорится в сообщении.



По данным министерства, в среду для детальных объяснений в МИД будет приглашен российский представитель, а ответ Литвы будет согласован с партнерами.



Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что ее ведомство уточняет детали, о которых сообщили СМИ.



"Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе их пересмотр. Мы предполагаем, что Россия, как участница конвенции, будет действовать соответственно. Следует помнить, что внесение недоразумений – это также гибридное воздействие. Финляндия не будет введена в заблуждение", – заявила финская чиновница.



Президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что Россия не контактировала с Финляндией по этому поводу.



Глава МИД Эстонии предположил, что целью появления этого документа было "посеять смятение". Между тем глава комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу заявил, что это новый сигнал о том, что НАТО пора "проснуться" и начать адекватно реагировать на действия России.



Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что любые планы России в одностороннем порядке изменить границы в Балтийском море были бы эскалацией, требующей реакции.



Он отметил, что пока о планах России известно лишь неофициально. "Сейчас мы углубленно исследуем этот вопрос – и в Риге, и в других странах", – отметил президент.



Однако в среду утром, 22 мая, выяснилось, что закон от российского Министерства обороны по одностороннему изменению границ с соседями в Балтийском море исчез с сайта правительства России. В веб-архиве осталась копия описания проекта, который российское Минобороны предлагало к рассмотрению. Причины удаления документа пока не известны.



Тем не менее комментарий из Кремля появился. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предложение Минобороны России по корректировке границ морского шельфа в Балтийском море связано с обеспечением безопасности России и изменившейся ситуацией.



"Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно изменилась с тех пор. Вы видите, насколько эскалирует напряженность, уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе – это требует от наших соответствующих ведомств шагов для обеспечения нашей безопасности", – сказал он.

