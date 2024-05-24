



Как можно трактовать решение суда ООН? Даже его судьи говорят разное

По меньшей мере три судьи Международного суда ООН утверждают, что резолютивная часть решения суда, не требует от Израиля немедленного прекращения всех военных операций в Рафиахе, а, скорее, требует от него прекратить военные операции, которые "могут привести к физическому уничтожению палестинцев полностью или частично".



Соответствующий пункт постановления гласит, что Израиль должен "немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафиахе, которые могут создать для палестинцев в Газе такие условия жизни, которые могут привести к их физическому уничтожению полностью или частично".



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Бывший председатель Верховного суда Аарон Барак, который в качестве судьи входит в коллегию Международного суда по делу, возбужденному против Израиля Южной Африкой, в своем особом мнении пишет, что решение большинства "требует от Израиля прекратить военное наступление в Рафиах только в той мере, в какой это необходимо для выполнения обязательств Израиля по Конвенции о геноциде".



Поэтому, по мнению Барака, "Израилю не мешают проводить военную операцию в Рафиах до тех пор, пока он выполняет свои обязательства по Конвенции о геноциде".



"В результате, - продолжает Барак, - эта мера является квалифицированной и сохраняет за Израилем право предотвращать и отражать угрозы и нападения ХАМАСа, защищать себя и своих граждан, а также освобождать заложников".



Немецкий судья Георг Нольте и румынский судья Богдан Ауреску, которые входят в число 13 судей, проголосовавших за эту меру, также поддерживают интерпретацию указа Барака.



Ожидается, что эта интерпретация, согласно которой Израиль не обязан прекращать все операции в Рафиахе, станет официальной позицией министерства юстиции и генерального прокурора.



Южноафриканский судья Тире Тлади придерживается противоположного мнения: "Сегодня суд в недвусмысленных выражениях приказал Государству Израиль прекратить наступление в Рафиахе. Суд и ранее, хотя и косвенно, приказывал

Государству Израиль не проводить военные операции в других районах Газы, поскольку такие операции препятствуют доставке гуманитарной помощи и причиняют вред палестинскому народу. Суд также повторил свой настоятельный призыв к ХАМАСу освободить заложников".

