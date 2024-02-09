



Каир возмущен путаницей в словах Байдена и обвинил его "во лжи"

В Каире выразили возмущение заявлением президента США Джо Байдена относительно открытия контрольно-пропускного пункта "Рафиах" для доставки гумпомощи в Газу и путаницей в словах американского лидера, назвавшего египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси - "мексиканским президентом".



В канцелярии египетского лидера сказали, что открыли КПП на границе с Газой "с первого момента" без какого-либо постороннего давления и условий.



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Ранее Байден объявил, что Сиси изначально отказывался пропускать гумпомощь в Газу через "Рафиах", пока тот лично не убедил его: "Я говорил с ним и убедил его открыть ворота. Я также поговорил с Нетаниягу, чтобы тот открыл ворота на израильской стороне".



В Каире это заявление опровергают. По словам Сиси, египетская сторона не только несколько раз восстанавливала КПП после атак для обеспечения продолжения поставок помощи в Газу, но и "оказывала давление на другие стороны".