



Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рассматривает возможность создания армии для защиты интересов угнетенных народов. Об этом он сообщил журналистам в ходе презентации оружия в Российском университете спецназа, сообщают российские СМИ.



"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые сегодня уничтожают, убивают страны, входящие со своей демократией", - отметил глава Чечни.



Он заявил, что эта армия будет состоять исключительно из патриотов, которые готовы отдать жизнь ради наведения порядка.



"Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", - добавил Кадыров.



Ранее Кадыров озвучил свои планы сoздать чaстную вoенную кoмпанию пoсле завeршения рабoты на гoсслужбе.