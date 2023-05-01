Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рассматривает возможность создания армии для защиты интересов угнетенных народов. Об этом он сообщил журналистам в ходе презентации оружия в Российском университете спецназа, сообщают российские СМИ.
"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые сегодня уничтожают, убивают страны, входящие со своей демократией", - отметил глава Чечни.
Он заявил, что эта армия будет состоять исключительно из патриотов, которые готовы отдать жизнь ради наведения порядка.
"Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", - добавил Кадыров.
Ранее Кадыров озвучил свои планы сoздать чaстную вoенную кoмпанию пoсле завeршения рабoты на гoсслужбе.