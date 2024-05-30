



Кадыров загадал "загадку" и предложил миллион за ответ

Глава Чечни Рамзан Кадыров загадал "загадку" и предложил за ответ миллион.



Об этом сообщает SHOT.



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"Рамзан Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает, что ему сказали Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Ташкент", - сказано в сообщении.



Уточняется, что с деталями содержания разговора знакомы лишь несколько человек из окружения главы Чечни. И те поклялись об этом ничего никому не рассказывать.