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Кадыров загадал "загадку" и предложил миллион за ответ
30.05.2024 13:32 Алина Груднева

Кадыров загадал "загадку" и предложил миллион за ответ

Глава Чечни Рамзан Кадыров загадал "загадку" и предложил за ответ миллион.

Об этом сообщает SHOT.

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"Рамзан Кадыров пообещал миллион рублей тому, кто угадает, что ему сказали Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Ташкент", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с деталями содержания разговора знакомы лишь несколько человек из окружения главы Чечни.  И те поклялись об этом ничего никому не рассказывать.

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