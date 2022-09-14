



Кадыров: я бы объявил военное положение

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил готовить людей к военному положению.

"Если меня спросить, мое мнение как Рамзана Кадырова, я объявил бы военное положение, объявил бы мобилизацию. Начал бы готовить людей к военному положению. Мы не знаем, что будет завтра. У этих шайтанов, которые не придерживаются никакой религии, у них союзников больше становится, потому что они и есть шайтаны", - сказал он.

По словам Кадырова, надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию.

"Мы все должны мобилизоваться, каждый регион должен дать силы и средства, которые у него есть. Предложить, что они могут, чтобы поддержать наших военных", - добавил он.