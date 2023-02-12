



Кадыров: возьмем Харьков, Одессу, Киев и дойдем до Польши

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "планах" захватить крупнейшие города Украины и даже дойти "до Польши".



Соответствующее видео было распространено в социальной сети.



По его словам, будут захвачены "и Харьков, и Одесса, и Киев", поскольку подразделения, в которых служат солдаты разных вероисповеданий, "объединившиеся под руководством" президента РФ Владимира Путина.



Он похвастался "показателями, которые не снились НАТОвским государствам". Более того, Кадыров заявил, что западные танки ему не страшны благодаря работе российского ПВО.



"Танки, которые они выделяют, это вообще ничего не значит. У них и танки есть, и БТРы есть и самолеты есть, но использовать на территории "СВО" нет возможности, потому что наше ПВО работает оперативно", - сказал он.