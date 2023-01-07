Кадырров поздравляет православных с Рождеством
В субботу, 7 января, глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Рождеством.
Соответствующее обращение к православным христианам он опубликовал в Telegram.
"От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христова! Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря мудрой политике президента России Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти", - сказал Кадыров.
По его словам, в Чечне уважают праздники и памятные даты представителей других конфессий, поскольку всех жителей России объединяет вера в единого Бога.