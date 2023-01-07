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Кадырров поздравляет православных с Рождеством
07.01.2023 20:50 Алина Груднева

Кадырров поздравляет православных с Рождеством

В субботу, 7 января, глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Рождеством.

Соответствующее обращение к православным христианам он опубликовал в Telegram.

"От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христова! Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря мудрой политике президента России Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти", - сказал Кадыров.

По его словам, в Чечне уважают праздники и памятные даты представителей других конфессий, поскольку всех жителей России объединяет вера в единого Бога.

 

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