



Кадырров поздравляет православных с Рождеством

В субботу, 7 января, глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Рождеством.



Соответствующее обращение к православным христианам он опубликовал в Telegram.



"От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христова! Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря мудрой политике президента России Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти", - сказал Кадыров.



По его словам, в Чечне уважают праздники и памятные даты представителей других конфессий, поскольку всех жителей России объединяет вера в единого Бога.



