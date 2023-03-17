



Кадыров предлагает миллионы за казнь человека, сжигающего Коран на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет казнить участника видео, на котором человек в военной форме сжигает Коран.



Об этом он написал в Telegram.



Ролик ранее в соцсети посчитали постановочным, поскольку участник видео говорит на ломаном украинском языке с крайне характерными русизмами, коверкая слова. Например, слово "костер" было произнесено как "костор", тогда как по-украински он называется "багаття".



Разъяренный Кадыров обещает пять миллионов рублей за "ликвидацию" этого человека, а 10 млн за "взятие его живым".



"Я не ограничусь сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана. Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме", — сказал Кадыров.





