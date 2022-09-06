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Кадыров передумал покидать пост главы Чечни
06.09.2022 12:23 Алина Груднева

Кадыров передумал покидать пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров передумал покидать свой пост.

 
Несколько дней назад он сказал, что является "долгожителем", потому "пришло его время". 
 
"Я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет", - сказал он.
 
По словам Кадырова, теперь он решил пойти на побитие действующего рекорда. 
 
"Посмотрим, может я обойду этот показатель", - добавил он.

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