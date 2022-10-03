



Кадыров отправит на войну в Украину несовершеннолетних сыновей

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправит в Украину на войну троих своих сыновей.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет", - сказал он.

По словам Кадырова, его детям пришло время "показать себя в реальном бою".

"Это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения. Обращаюсь к пустословам, которые утверждали, что мои близкие не принимают участия: в ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что Ахмат — это сила", - добавил он.