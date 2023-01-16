



Кадыров объявил третью мировую войну

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что количество стран, выступивших противниками России из-за войны в Украине можно назвать третьей мировой войной между странами Запада и РФ.



Об этом сообщает "РИА Новости".



"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в конфликте, это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти… государства мировым сообществом, то можно сказать, что это третья мировая война", — сказал он.



По словам Кадроыва, некоторые крупные страны не приняли участия в финансировании и военной поддержке Украины. Таковыми, в первую очередь, он назвал Китай и Индию.