



Кадыров обратился к уклонистам: трус, предатель и человек второго сорта

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклонистам от призыва.

Об этом сообщает SHOT

"Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта", - сказал он.

По словам Кадырова, когда уклонисты нуждаются в государстве, они являются "гражданами с большой буквы".

"Ты любишь тыкать пальцем во вторую главу Конституции России. Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот. Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город.

И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать", - добавил он.