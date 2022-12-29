



Кадыров о возможности стать президентом РФ: а почему бы и нет

Глава Чечни Рамзан Кадыров не исключил, что будет баллотироваться на пост президента России когда-нибудь в будущем.



Соответствующее заявление он сделал в четверг, 29 декабря.



"А почему бы и нет? Я гражданин России, имею право баллотироваться. Но я не хочу. Мы должны сплотиться вокруг нашего президента", – отметил он.



Кадыров также прокомментировал извинения со стороны Папы Римского Франциска относительно высказывания о жестокости чеченцев, воюющих в Украине.



"Нам приятно. Мы принимаем извинения. И просим всех впредь быть аккуратнее с подобными заявлениями, особенно касающихся чеченцев.... Я за то, чтобы закончить эту войну победой, навести порядок, покончить с сатанизмом не только в Украине, но и во всем мире. Никто не может диктовать нам правила", – добавил он.



Также Кадыров считает, что президента Украины Владимира Зеленского должны якобы "судить в Грозном".

