Кадыров "готов отправить" своих "бойцов" в США
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о готовности отправить бойцов чеченских подразделений "хоть в США".
Его слова цитируют российские СМИ.
Таким образом он ответил на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что "кадыровцев" могут перебросить в Молдову для установления в стране прокремлевского режима.
"Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной", – сказал Кадыров, добавив, что такие приказы будут моментально и безукоризненно исполняться.