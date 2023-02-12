



Кадыров "готов отправить" своих "бойцов" в США

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о готовности отправить бойцов чеченских подразделений "хоть в США".



Его слова цитируют российские СМИ.



Таким образом он ответил на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что "кадыровцев" могут перебросить в Молдову для установления в стране прокремлевского режима.



"Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной", – сказал Кадыров, добавив, что такие приказы будут моментально и безукоризненно исполняться.