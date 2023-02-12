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Кадыров "готов отправить" своих "бойцов" в США
12.02.2023 21:00 Алина Груднева

Кадыров "готов отправить" своих "бойцов" в США

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о готовности отправить бойцов чеченских подразделений "хоть в США".

Его слова цитируют российские СМИ.

Таким образом он ответил на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что "кадыровцев" могут перебросить в Молдову для установления в стране прокремлевского режима. 

"Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной", – сказал Кадыров, добавив, что такие приказы будут моментально и безукоризненно исполняться.

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