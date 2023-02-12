



Йоав Киш: Маоз ничего не решает в минпросе

Министр просвещения Йоав Киш по-прежнему контролирует внешние программы в школах.



Такое заявление он сделал 12 февраля.



Министр настаивает на том, что замминистра Ави Маоз из "Ноам" не играет никакой роли в его министерстве.



"Тысяча историй об Ави Маозе не поможет. У него нет полномочий в минпросе", - сказал Киш.



Маоз должен был получить полномочия над утверждением и финансированием внешних образовательных программ в рамках коалиционного соглашения, но этот шаг застопорился.