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Йоав Киш: Маоз ничего не решает в минпросе
12.02.2023 19:19 Алина Груднева

Йоав Киш: Маоз ничего не решает в минпросе

Министр просвещения Йоав Киш по-прежнему контролирует внешние программы в школах.

Такое заявление он сделал 12 февраля.

Министр настаивает на том, что замминистра Ави Маоз из "Ноам" не играет никакой роли в его министерстве.

"Тысяча историй об Ави Маозе не поможет. У него нет полномочий в минпросе", - сказал Киш.

Маоз должен был получить полномочия над утверждением и финансированием внешних образовательных программ в рамках коалиционного соглашения, но этот шаг застопорился.

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