



Израильский хайтек готовит "организованный отъезд"... в Албанию

Более 80 представителей израильского сектора высоких технологий посетили на этой неделе Албанию, чтобы изучить возможности развития своего бизнеса в этой мусульманской стране. Об этом красочно поведали корреспонденты радио Армии Обороны Израиля.



Конференция, на которой присутствовали представители Израиля, была запланирована заранее, до начала нынешних политических потрясений в Израиле; однако число израильских участников резко возросло в последние недели, поскольку страна пытается прийти к единому мнению по вопросу о судебной реформе.



Ори Хадоми, бывший генеральный директор компании Mazor Robotics , а сегодня - предприниматель в сфере высоких технологий, рассказал в обширном интервью, что ему звонят различные международные деловые организации, желающие перевести значительную часть израильского сектора высоких технологий на свою территорию.



"Я не инициировал этих контактов с другими странами - они сами обратились к нам", - сказал он. Он подчеркнул, что не находится в положении "покупателя", который ищет место для размещения высокотехнологичного сектора.



"Европейские страны... признают, что в ближайшие месяцы или годы произойдет отъезд... Многие люди захотят уехать из Израиля в другие места".



Ори Хадоми сказал: "Европейские страны... признают, что в ближайшие месяцы или годы произойдет отъезд... Многие люди захотят уехать из [Израиля] в другие места", - сказал он. "Есть возможность [привезти] организации и группы, и фактически [заселить их] организованно, органично".



Он также предсказал, что "если [судебная реформа] произойдет, [другие страны] придут к нам с очень хорошими предложениями" и притянут к себе израильскую рабочую силу. По его оценкам, в случае, если его прогноз сбудется, тысячи семей соберут вещи и переедут за границу.



"Это очень реальная и настоящая опасность", - предупредил Хадоми. "По моему мнению, это разрушение экономической, социальной и либеральной экосистемы Израиля... Если бы нам нужен был еще один знак того, что нынешняя ситуация опасна и рискованна - я поднимаю этот флаг".



В заключение Хадоми повторил, что он лично не устанавливает связи между иностранными организациями и израильскими компаниями; скорее, он предупреждает, что если Израиль продолжит идти по нынешнему пути, иностранные деловые организации будут обращаться к израильтянам с заманчивыми предложениями, и им придется выбирать самим. "Никто из работающих в Израиле людей, ни одна компания, ни одна организация, не сделает активный выбор в пользу самостоятельного отъезда. Нет никакой замены [израильской среде с ее] неформальностью и семейной атмосферой".