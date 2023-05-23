



Израильские ВВС обдумывают покупку у США 20 вертолетов

К 2025 году ЦАХАЛ планирует вывести из эксплуатации 24 вертолета Apache “Патан”, следуя примеру других армий мира. Эти вертолеты будут заменены новыми приобретениями из США.



Вскоре ВВС должны будут принять решение в соответствии с новым госбюджетом и выбрать между рядом возможных вариантов. ЦАХАЛ может закупить выведенные из эксплуатации в США старые Apache “Дельта” и модернизировать их, либо закупить в качестве альтернативы новые вертолеты Apache модели “Эхо”.



Другим вариантом было бы подождать и купить вертолеты Future Attack Reconnaissance Aircraft FARA, которые все еще находятся в производстве и будут доступны только в начале следующего десятилетия.



По оценкам, война на Украине открывает для Израиля особые возможности – США могут предоставить Украине истребители F-16, но не дадут им новые боевые вертолеты, которые могут попасть в руки России и поставить под угрозу секретные технологии.



Из-за этого может возникнуть возможность для обмена, при котором старые “Патаны” ВВС ЦАХАЛа будут переданы Украине, а Израиль получит взамен новые “Эхо”.



Источники в ВВС говорят, что правильным шагом было бы не ждать производства вертолетов "FARA", а вместо этого в ближайшее время закупить парк из 20 "Эхо". Эти вертолеты обладают гораздо большими эксплуатационными возможностями, чем вертолеты, которыми сейчас располагают ВВС Израиля. Они быстрее и мощнее, а их радар позволяет работать на больших и точных дистанциях. Они также могут нести 16 ракет и 76 реактивных снарядов, а их носовая часть оснащена модернизированной пушкой.



Польша, Марокко и Австралия также заинтересованы в покупке Apache “Эхо”, а Германия уже начала их закупку.