



Израильские ПРО в Эмиратах - часть регионального оборонительного альянса

Объединенные Арабские Эмираты развернули израильскую батарею "Барак" для защиты от баллистических ракет, крылатых ракет и иранских беспилотников, согласно данных спутниковой съемки. Батарея была развернута вблизи базы Ад-Дафра, к югу от Абу-Даби.



В апреле было зафиксировано прибытие десяти тяжелых транспортных самолетов ВВС Эмиратов, которые приземлялись и взлетали с базы ВВС Набатим на юге Израиля. В сообщении Reuters о покупке зенитной системы Spyder месяц назад также сообщалось, что Эмираты уже приобрели другую израильскую противовоздушную систему, но не уточнялось, какую именно.



Неделю назад сайт Breaking Defense сообщил, из источников в службе безопасности Израиля, о развертывании батареи Барак в Эмиратах. С тех пор были опубликованы последние спутниковые снимки, на которых видно, что батарея развернута на базе в Эмиратах: на снимках видны две пусковые установки ALTA и радары в рабочем режиме.



После заключения соглашений Авраама, и особенно в последние шесть месяцев, создается региональная система ПВО, общая для Израиля и арабских стран к востоку от него. Ее главная цель - сдерживать растущие иранские атаки с использованием крылатых ракет и беспилотников.



Иранцы, либо напрямую через Силы аль-Кудс Стражей революции, либо через марионеточные силы в Ираке, Сирии и особенно хути в Йемене, за последние два года атаковали военные базы, стратегические объекты - морские порты и авиацию, нефтяные установки и многое другое в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Ираке - в основном с помощью дронов-камикадзе. В последние годы Иран запустил несколько беспилотников и на Израиль.



На данном этапе региональный альянс ПВО использует средства обнаружения и перехвата, которые уже имеются на вооружении различных стран региона, а также те, которые разместили на арене сами США - такие как огромная радарная установка на горе Керен в Негеве и системы Agis на американских кораблях в Красном море и Персидском заливе, и, конечно, истребители и ракеты-перехватчики, размещенные в этом районе. К этому массиву теперь добавляется ракетная батарея "Барак", которая уже несколько месяцев размещена в Объединенных Арабских Эмиратах.



Если альянс ПВО в его нынешней форме сохранится и даст о себе знать, в Израиле говорят о более амбициозной форме сотрудничества с арабскими странами, особенно в Персидском заливе. Радарные системы, разработанные в Израиле, такие как "Sky Cloud", переносимый на воздушном шаре, и радар MMR (MMR), используемый "Железным куполом" и David's Slingshot, также обеспечивают возможность обнаружения большего разнообразия целей, а их мобильность позволяет использовать их в различных сценариях. Помимо улучшенной защиты, который такие системы предоставят странам Персидского залива, они также обеспечат Израилю более раннее предупреждение о запускаемых в его сторону ракетах и беспилотниках.